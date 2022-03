Na Jesenicah v požaru gospodarskega poslopja nastala velika škoda

Jesenice, 6. marca - Kriminalisti so danes opravili ogled kraja nočnega požara v okolici Jesenic. Ob 2.30 je najprej zagorela lesena lopa, kjer je bil odložen pepel, ogenj pa se je od tam razširil na bližnje večje gospodarsko poslopje in od tam še na dva ločena sosednja objekta. Nastala je velika materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave Kranj.