Ljubljana, 6. marca - Nogometaši v 2. slovenski ligi so z današnjimi tremi tekmami končali 19. krog. Roltek Dob je v gosteh kar s 6:1 premagal Dravo, po dvakrat sta zadela Kristijan Šipek in Jošt Pišek, Bilje in Rogaška sta igrala 1:1, Brežice pa so izgubile proti Krki z 0:1.