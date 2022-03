Papež poziva h koncu prelivanja reke krvi v Ukrajini

Vatikan, 6. marca - Papež Frančišek je danes v Vatikanu ponovno pozval k prekinitvi spopadov v Ukrajini in prenehanju "prelivanja reke krvi in solza". Pozval je k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za begunce in dostopa do obleganih območij, da bi se ljudem zagotovilo vsaj življenjsko potreben živež in vodo, poročajo tuje tiskovne agencije.