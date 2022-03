Ruski Gazprom zagotavlja, da plin proti Evropi teče nemoteno

Moskva, 6. marca - Spopadi v Ukrajini in tudi zahodne sankcije proti Rusiji ne vplivajo na dobavo ruskega plina Evropi, so danes zatrdili v ruskem energetskem gigantu Gazprom. Plinovodi v Ukrajini so sicer zaradi spopadov poškodovani na šestih mestih, a kot zagotavljajo v Moskvi, plin proti Evropi teče nemoteno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.