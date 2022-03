Na Poljskem že skoraj milijon beguncev iz Ukrajine

Varšava, 6. marca - Na Poljsko je prispelo že skoraj milijon beguncev iz Ukrajine. Kot je danes sporočila poljska mejna policija, je od začetka ruskega napada 24. februarja mejo med Ukrajino in Poljsko prečkalo 922.400 beguncev. Samo v soboto jih je prišlo 129.000, danes pa do sredine dopoldneva že 39.800, so navedli.