V eksploziji in požaru stanovanja v Kopru en mrtev in en poškodovan

Koper, 6. marca - V Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru je v soboto ob 21.46 počilo in zagorelo v stanovanju večstanovanjske hiše. Gasilci so začeli gasiti požar, evakuirali so 18 oseb. Koprski kriminalisti so v stanovanju našli mrtvega 54-letnega moškega in poškodovanega 83-letnika, ki so ga odpeljali v bolnišnico, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.