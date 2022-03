Ciudad de Mexico, 6. marca - Dvaindvajset ljudi je bilo ranjenih na nogometni tekmi devetega kroga mehiškega prvenstva med ekipama Queretaro in Atlas v mestu Queretaro, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tekma je bila v 63. minuti prekinjena, ko so so navijači gostov vdrli na igrišče.