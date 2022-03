Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 6. marca - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne na zahodu še precej jasno. Ponekod v notranjosti bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na zahodu delno jasno, drugod bo nekoliko manj spremenljive oblačnosti kot danes. Burja na Primorskem bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, čez dan v vzhodni polovici Slovenije spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter. V sredo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod se bo po jasnem jutru od severovzhoda pooblačilo.

Vremenska slika: Nad severozahodno in srednjo Evropo je območje visokega, nad južnim Balkanom pa nizkega zračnega tlaka. Nad severnim Sredozemlje, vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom pa močna burja, tam bo dopoldne še precej jasno. V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu povečini sončno, drugod bo več oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.