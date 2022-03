Biden znova zagotovil podporo Zelenskemu

Washington, 6. marca - Ameriški predsednik Joe Biden in njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski sta v soboto zvečer ponovno govorila po telefonu o položaju v Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo. Biden je Zelenskemu znova zagotovil podporo in mu pojasnil ukrepe proti Rusiji, "da bo trpela posledice svoje agresije na Ukrajino", so sporočili iz Bele hiše.