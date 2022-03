Semič, 6. marca - Policija je preklicala iskanje pogrešanega 63-letnega Martina Šukljeta, ki so ga pogrešali od ponedeljka. V soboto nekaj pred 13. uro so ga mrtvega našli gasilci, ki so sodelovali v iskalni akciji. Po opravljenem ogledu

kraja prve ugotovitve ne kažejo na tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.