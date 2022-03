Znani udeleženci končnice in kvalifikacij v alpski ligi

Jesenice, 5. marca - V alpski hokejski ligi se je danes končal drugi del tekmovanja. Hokejisti Sija Acronija Jesenic bi morali v zadnjem krogu igrati tekmo s Fasso, a so Italijani dvoboj zaradi zdravstvenih razlogov odpovedali. Železarji so si že prej zagotovili neposredno uvrstitev v končnico, po današnjih tekmah so znani še zadnji udeleženci iz skupine master.