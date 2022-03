Pet slovenskih zmag v Zagrebu

Zagreb, 5. marca - Slovenski plavalci so na mitingu v Zagrebu osvojili pet zmag. Dvakrat je na najvišjo stopničko stopila Ravenčanka Janja Šegel, ki je bila najboljša na 200 m prosto in 200 m hrbtno. Peter John Stevens je dobil tekmo na 50 m prsno, Sašo Boškan na 400 m prosto in Sara Mihalič na 200 m mešano.