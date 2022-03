Izidi smučarskih skokov v Oslu (2)

* Izidi: 1. Marius Lindvik (Nor) 270,4 (129,0/131,0 m) 2. Markus Eisenbichler (Nem) 268,8 (130,0/130,0) 3. Robert Johansson (Nor) 267,7 (128,5/131,0) 4. Daniel-Andre Tande (Nor) 264,1 (130,5/129,0) 5. Cene Prevc (Slo) 262,7 (127,5/132,0) 6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 262,0 (128,0/129,5) 7. Karl Geiger (Nem) 261,5 (126,0/132,0) 8. Stefan Kraft (Avt) 258,5 (128,5/127,0) 9. Fredrik Villumstad (Nor) 257,7 (127,0/130,0) 10. Johann Andre Forfang (Nor) 256,8 (126,0/128,5) ... 13. Timi Zajc (Slo) 252,2 (124,5/129,0) 15. Lovro Kos (Slo) 249,1 (126,0/125,0) 23. Anže Lanišek (Slo) 239,1 (125,0/121,5) 27. Žiga Jelar (Slo) 236,1 (122,0/122,5) * Svetovni pokal, skupno (22): 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1442 2. Karl Geiger (Nem) 1375 3. Halvor Egner Granerud (Nor) 1147 4. Marius Lindvik (Nor) 1057 5. Markus Eisenbichler (Nem) 846 6. Stefan Kraft (Avt) 785 7. Anže Lanišek (Slo) 685 8. Jan Hörl (Avt) 627 9. Cene Prevc (Slo) 572 10. Daniel Huber (Avt) 490 ... 13. Timi Zajc (Slo) 427 14. Lovro Kos (Slo) 373 21. Peter Prevc (Slo) 266 35. Žiga Jelar (Slo) 116 72. Anže Semenič (Slo) 2