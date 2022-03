Prva pošiljka Slovenske karitas s pomočjo prispela v Ukrajino

Ljubljana, 5. marca - Slovenska karitas je v sodelovanju s Caritas Ukrajine odposlala prvo neposredno pošiljko humanitarne materialne pomoči, ki je zjutraj prispela v Ukrajino. Materialna pomoč obsega 26 palet z zdravili, hrano, higienskimi potrebščinami in vodo. Do danes se je na Slovenski karitas zbralo tudi 203.000 evrov finančne pomoči, del sredstev so že nakazali.