Izidi biatlona (1)

* Izidi: - ženske, 7,5 km: 1. Denise Herrmann (Nem) 20:08,6 (1 zgrešen strel) 2. Tiril Eckhoff (Nor) + 5,0 (1) 3. Stina Nilsson (Šve) 5,2 (1) 4. Hanna Oeberg (Šve) 6,8 (1) 5. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 15,5 (1) 6. Vanessa Voigt (Nem) 16,7 (0) 7. Elvira Oeberg (Šve) 18,5 (2) 8. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 28,1 (2) 9. Mari Eder (Fin) 29,1 (1) 10. Linn Persson (Šve) 32,0 (1) ... 50. Polona Klemenčič (Slo) 2:14,3 (2) 77. Klara Vindišar (Slo) 3:29,5 (3) 82. Nika Vindišar (Slo) 3:56,5 (4) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 685 točk 2. Elvira Oeberg (Šve) 599 3. Dzinara Alimbekava (Blr) 589 4. Hanna Oeberg (Šve) 525 5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 502 6. Dorothea Wierer (Ita) 454 7. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 452 8. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 447 9. Hanna Sola (Blr) 420 10. Anais Bescond (Fra) 419 ... 90. Polona Klemenčič (Slo) 8