V Ukrajini neuspešna vzpostavitev humanitarnega koridorja za evakuacijo civilistov

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Kijev, 5. marca - Čeprav je rusko obrambno ministrstvo po obkolitvi mest Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine odredilo vzpostavitev humanitarnega koridorja za evakuacijo civilistov, se to ni zgodilo, saj je prišlo do kršitve prekinitve ognja. Strani krivdo za to pripisujeta ena drugi. Ruska vojska pa je nato nadaljevala obleganje strateško pomembnih mest.