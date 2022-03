Maribor, 5. marca - V finalu zaključnega turnirja pokala v Mariboru bodo igrale košarkarice Cinkarne Celje in Triglava. Celjanke so v polfinalu premagale Grosuplje s 75:60 (23:20, 42:34, 56:47), Kranjčanke pa so bile boljše od VBO Maribora z 81:58 (14:9, 36:30, 52:45).