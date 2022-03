Silje Opseth zmagala v Oslu, Križnarjeva druga, Bogatajeva četrta

Oslo, 5. marca - Norvežanka Silje Opseth je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Oslu. Skočila je 129 in 131,5 m in dobila 249,7 točke. Le 2,4 točke je zaostala Nika Križnar na drugem mestu (247,1 točke, 127,5 in 126,5 m), tretja je bila Japonka Sara Takanashi (237,7, 124 in 125,5 m), četrta pa Urša Bogataj (235,4, 123,5 in 125 m).