Aeroflot v torek ustavlja vse mednarodne lete

Moskva, 5. marca - Ruska letalska družba Aeroflot bo 8. marca ustavila vse mednarodne lete, izjema so leti v belorusko prestolnico Minsk. Kot so danes sporočili iz družbe, se bodo osredotočili na lete znotraj države, pri čemer so že pred časom začasno prekinili letalske povezave z mesti na jugu Rusije.