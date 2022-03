Izidi smučarskega teka

* Izidi, 30 km klasično, ženske: 1. Therese Johaug (Nor) 1:19:22,8 2. Krista Parmakoski (Fin) +19,4 3. Jonna Sundling (Šve) 32,3 4. Kerttu Niskanen (Fin) 33,8 5. Katharina Henning (Nem) 34,7 6. Teresa Stadlober (Avt) 46,7 ... - svetovni pokal, skupno (21): 1. Natalija Neprjajeva (Rus) 973 2. Ebba Andersson (Šve) 732 3. Jessie Diggins (ZDA) 721 4. Krista Parmakoski (Fin) 702 5. Heidi Weng (Nor) 637 5. Maja Dahlqvist (Šve) 583 6. Therese Johaug (Nor) 635 ... 9. Anamarija Lampič (Slo) 583 41. Eva Urevc (Slo) 114 ...