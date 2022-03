Zakopane, 5. marca - Slovenske smučarske skakalke Jerneja Repinc Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na srednji skakalnici v Zakopanah osvojile naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj. 104,5 točke so zaostale Japonke, Nemke na tretjem mestu pa 123,5 točke.