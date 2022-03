Tonin: NSi bo presenečenje naslednjih volitev, zna in zmore

Celje, 5. marca - NSi bo po besedah predsednika stranke Mateja Tonina presenečenje naslednjih volitev. "Ima odličen program in sposobne ljudi. Mi to imamo, imamo ekipo, ki zna in zmore. Narediti moramo vse, da bo NSi del vladne koalicije tudi v prihodnosti," je bil na današnji programski konferenci stranke odločen Tonin.