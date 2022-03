V ospredju volilnega programa Levice rešitve za krizo kapitalizma, podnebja in demokracije

Maribor, 5. marca - Na kongresu Levice približno 300 članov stranke obravnavna volilni program za volitve v DZ. V programu so na več kot 100 straneh zbrali rešitve, s katerimi odgovarjajo na krizo kapitalizma, krizo podnebja in krizo demokracije. Danes so na kongresu med drugim izpostavili ukrepe s področja sociale, podnebja, kulture in medijev ter zunanje politike.