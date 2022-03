Izidi superveleslaloma v Lenzerheideju

* Izidi, superveleslalom, ženske: 1. Romane Miradoli (Fra) 1:19,87 2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:20,25 +0,38 3. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:20,75 +0,88 4. Marta Bassino (Ita) 1:20,77 +0,90 5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:20,81 +0,94 6. Tessa Worley (Fra) 1:21,24 +1,37 7. Kira Weidle (Nem) 1:21,89 +2,02 8. Michelle Gisin (Švi) 1:21,91 +2,04 9. Federica Brignone (Ita) 1:22,07 +2,20 Laura Gauche (Fra) 1:22,07 +2,20 ... 31. Maruša Ferk Saioni (Fra) 1:25,04 +5,17 * Skupno, ženske (30/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1106 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 1039 3. Sofia Goggia (Ita) 851 . Federica Brignone (Ita) 851 5. Sara Hector (Šve) 682 6. Corinne Suter (Švi) 657 7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 635 8. Lara Gut-Behrami (Švi) 590 . Michelle Gisin (Švi) 590 10. Ramona Siebenhofer (Avt) 584 ... 26. Ana Bucik (Slo) 279 32. Andreja Slokar (Slo) 237 49. Meta Hrovat (Slo) 131 50. Ilka Štuhec (Slo) 120 64. Tina Robnik (Slo) 79 77. Neja Dvornik (Slo 46 97. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24 ... - superveleslalom, ženske (8/9): 1. Federica Brignone (Ita) * 506 2. Elena Curtoni (Ita) 374 3. Sofia Goggia (Ita) 332 4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 300 5. Lara Gut-Behrami (Švi) 286 6. Tamara Tippler (Avt) 259 7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 253 8. Corinne Suter (Švi) 237 9. Romane Miradoli (Fra) 230 10. Marta Bassino (Ita) 204 ... 45. Maruša Ferk Saioni (Slo) 16

(*) Opomba: osvojila je mali kristalni globus.