Objavljen razpis za oživljanje kulturnih spomenikov v lasti občin

Ljubljana, 5. marca - Ministrstvo za kulturo je v okviru izvajanja nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem. Razpis, vreden 15 milijonov evrov, je odprt do 4. aprila.