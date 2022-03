Rusija objavila začasno prekinitev ognja za umik prebivalcev iz Mariupola

Moskva/Kijev, 5. marca - Rusko obrambno ministrstvo je danes napovedalo začasno prekinitev napadov na mesti Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine, da bi prebivalcem obeh obleganih mest omogočili evakuacijo, poročajo tuje tiskovne agencije. "Humanitarni koridorji in izstopne poti so usklajeni z ukrajinsko stranjo," so sporočili.