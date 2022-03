Ljubljančani v četrtfinalu lige ICEHL z Beljačani

Ljubljana, 4. marca - Ljubljanska SŽ Olimpija bo v četrtfinalu lige ICEHL igrala z beljaško ekipo VSV. Potem ko sta bila danes znana zadnja dva četrtfinalista, Orli Znojmo in KAC Celovec, so prve tri ekipe rednega dela že izbrale tekmece. VSV Beljak je kot drugi iz rednega dela izbral Ljubljančane, ti so prvi del sezone končali na šestem mestu.