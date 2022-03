Hiša daril Ptuj in Dobovec finalista futsal pokala

Podčetrtek, 4. marca - Nogometaši Hiše daril Ptuj in Dobovca so finalisti slovenskega pokala v futsalu. Ptujčani so v polfinalu na zaključnem turnirju v Podčetrtku premagali Litijo s 4:2, Dobovec pa je bil po streljanju šestmetrovk s 7:6 boljši od Silika Vrhnike. Po rednem delu je bil izid 2:2, Dobovec je izenačil dobre tri minute pred koncem rednega dela.