New York, 4. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v petek padle, saj je vse bolj mračna slika ruske invazije na Ukrajino odvrnila pozornost od dobrih podatkov o zaposlovanju v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.