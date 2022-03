Inter napolnil mrežo Salernitane in prekinil niz neuspehov

Milano, 4. marca - Nogometaši Interja so v 28. krogu italijanskega prvenstva doma s 5:0 (2:0) premagali zadnjeuvrščeno Salernitano in se s tem vrnili na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. S tem so tudi niz štirih tekem brez zmage, zadnjič so tri točke vknjižili 22. januarja proti Venezii.