Celovčani in Znojmo že v končnici lige ICEHL

Ljubljana, 4. marca - Hokejisti v ligi ICEHL so ta teden igrali dodatne kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale. V njih so sodelovala moštva, ki so bila po rednem delu na mestih od sedem do deset. Že po dveh tekmah sta si končnico zagotovila KAC Celovec in Orli Znojmo. Prvih šest, tudi ljubljanska SŽ Olimpija, je imelo uvrstitev v končnico zagotovljeno neposredno.