Hud spodrsljaj Seville, le točka z Alavesom

Madrid, 4. marca - Nogometaši Seville, ki so v španskem prvenstvu na drugem mestu, so si danes v prvi tekmi 27. kroga privoščili hud spodrsljaj, saj so igrali le neodločeno 0:0 z Alavesom, ekipo z dna lestvice, ki se je z veliko točko povzpela na 18. mesto. Sevilla ima zdaj pet točk zaostanka za madridskim Realom.