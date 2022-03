Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o video nagovoru slovenskega premierja Janeza Janše ukrajinskemu narodu, kjer je poudaril, da so Ukrajinci tisti, ki so na pravi strani zgodovine in se borijo za pravično stvar. Poročale so tudi o tem, da je slovenski predsednik Borut Pahor zavrnil pobude o Natovem vzpostavljanju prepovedi preletov nad Ukrajino.