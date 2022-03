Rusija določila visoke kazni za domnevne lažne novice o ruski vojski

Moskva, 4. marca - Spodnji dom ruskega parlamenta je danes sprejel zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem grozijo denarne kazni in do 15 let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zakonodajo je danes tudi že podpisal ruski predsednik Vladimir Putin.