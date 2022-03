Rusija blokirala delovanje Facebooka

Moskva, 4. marca - Rusija je danes na svojem ozemlju blokirala delovanje socialnega omrežja Facebook, potem ko je ta blokiral strani več ruskih medijev, so sporočili iz ruskega regulatorja medijev Roskomnadzor. "Danes smo odločili, da se na ozemlju Ruske federacije blokira dostop do Facebooka," so zapisali pri Roskomnadzoru.