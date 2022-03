Sloveniji mešana ekipna tekma smučarjev skakalcev na Holmenkollnu

Holmenkollen, 4. marca - Slovenska ekipa je zanesljiva zmagovalka mešane ekipne tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal na norveškem Holmenkollnu. Urša Bogataj, Lovro Kos, Nika Križnar in Timi Zajc so si priborili velikansko prednost več kot 75 točk pred Avstrijci in vknjižili še tretjo zaporedno ekipno zmago za Slovenijo.