V Varnostnem svetu ZN kritike ruskih napadov na jedrske objekte

New York, 4. marca - Zahodni diplomati so danes v Varnostnem svetu ZN ostro kritizirali ruski napad na ukrajinsko jedrsko elektrarno v Zaporožju ter tudi zavzetje prizorišča velike jedrske nesreče v Černobilu. Rusko početje so označili za izjemno neodgovorno in nevarno ter zahtevali takojšen umik. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je predstavil drugačno zgodbo.