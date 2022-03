Švica zaostruje sankcije proti Rusiji

Bern, 4. marca - Švica se je odločila zaostriti sankcije proti Rusiji zaradi vojaške invazije na Ukrajino. Vlada v Bernu je danes sklenila, da ne bo več dovolila izvoza določenega blaga in storitev, povezanih z ruskim naftnim sektorjem. Prepovedan je tudi izvoz določenega blaga in tehnologij, ki se lahko uporabljajo v letalski in vesoljski industriji.