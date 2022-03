Dovžan na neformalnem srečanju ministrov in državnih sekretarjev EU v Franciji

Arles, 4. marca - Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so na neformalnem srečanju v Franciji osrednjo pozornost namenili krizi v Ukrajini, stanju vladavine prava in konferenci o prihodnosti Evrope. Državni sekretar Gašper Dovžan je pozval k evropski perspektivi držav Vzhodnega partnerstva in opozoril na pomen širitvenega procesa na Zahodnem Balkanu.