Izšel prevod najstarejše knjige evropskih literarnih pravljic

Ljubljana, 4. marca - Pri založbi Goga je v prevodu Ane Duša in Irene Duša Draž izšla najstarejša knjiga evropskih literarnih pravljic Zgodba zgodb Giambattiste Basileja. Zbirka je nastala v 17. stoletju in ni bila namenjena otrokom, temveč takratni dvorski publiki, po vsebini pa je duhovita in ostra kritika takratne družbe. Ilustracije je prispeval Damijan Stepančič.