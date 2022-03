Na letošnjem Glastonburyju tudi Paul McCartney in Kendrick Lamar

London, 7. marca - Na festivalu Glastonbury bosta po najnovejših napovedih organizatorjev nastopila tudi Paul McCartney in raper Kendrick Lamar. Svojo udeležbo na festivalu, ki ga bodo po dveh letih med 22. in 26. junijem znova organizirali v živo, je že pred tem napovedalo več glasbenikov, med njimi tudi pevki Diana Ross in Billie Eilish.