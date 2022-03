Moskva prepovedala demonstracije proti invaziji na Ukrajino

Moskva, 4. marca - Oblasti v Moskvi so zavrnile izdajo dovoljenja za demonstracije nasprotnikov invazije na Ukrajino in podpornikov ruskih oboroženih sil. Mesto je prepoved utemeljilo s pandemijo covida-19. Moskovska mestna uprava je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prejela več prijav za demonstracije s 25.000 do 100.000 udeleženci.