Unicef z nasveti glede pogovora o vojni z otroki

Ljubljana, 5. marca - Svetovni mediji že več kot teden dni poročajo o vojni v Ukrajini. Prizori vojne, ki jih lahko otroci vidijo v medijih in na družbenih omrežjih, lahko pri njih povzročijo strah, žalost, jezo in tesnobo, svarijo pri Unicefu. Zato so za starše pripravili napotke, kako naj se z najmlajšimi pogovarjajo o vojni.