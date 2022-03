Višegrajske države ter Bolgarija, Hrvaška, Romunija in Slovenija potrdile sodelovanje pri kmetijski politiki

Ljubljana/Višegrad, 4. marca - Predstavniki kmetijskih ministrstev držav višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije so danes nadaljevali dialog iz lanskega septembra v Budimpešti. Med drugim so podpisali skupno deklaracijo, v kateri so se zavezali k sodelovanju pri razvoju prihodnosti evropske skupne kmetijske politike.