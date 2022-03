Ljubljana, 4. marca - Tečlaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes znižali, indeks SBI TOP je padel za 2,91 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Krke, ki so izgubile 5,43 odstotka vrednosti, z 2,7 milijona evrov prometa so bile tudi najprometnejše.