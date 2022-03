Življenje ob reki Vipavi bo varnejše pred poplavami

Ajdovščina/Vipava, 4. marca - Po ogledu sanacije zadrževalnika Vogršček in ureditve reke Vipave se je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak sestal tudi z ajdovskim in vipavskim županom, Tadejem Beočaninom in Goranom Kodeljo. Ogledal si je gradbišča za zagotavljanje poplavne varnosti v Vipavi, v Ajdovščini pa so izpostavili več območij, kjer reka občasno poplavlja.