Trio Širom bo v CD predstavil novo ploščo

Ljubljana, 5. marca - Glasbeni trio Širom, ki v zadnjih letih postaja vse bolj prepoznaven v mednarodnem okolju, bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) nocoj premierno predstavil novo ploščo Utekočinjeni prestol preprostih. Ana Kravanja, Samo Kutin in Iztok Koren so nova potovanja v zvočni svet ustvarili v zadnjem letu in temu dodali tudi nove instrumente.