Slovenski paviljon na Expu obiskale mlade podjetnice projekta Štartaj Slovenija

Dubaj, 4. marca - Slovenski paviljon na Expu 2020 v Dubaju je danes obiskala delegacija mladih podjetnic projekta Štartaj Slovenija. Na okrogli mizi so predstavile svoje zgodbe in zaupale, kako so se soočile z izzivi, ki jih je prinesla pandemija covida-19, so sporočili iz agencije Spirit Slovenija.