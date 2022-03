Ministrica in rektor ljubljanske univerze tudi o črpanju evropskih sredstev in rešitvah za mlade iz Ukrajine

Ljubljana, 4. marca - Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec sta na današnjem delovnem srečanju govorila o možnostih krepitve sodelovanja pri strateških projektih. Pogovarjala sta se tudi o rešitvah za mlade iz Ukrajine, ki bi želeli študirati ali nadaljevati kariero v Sloveniji, so sporočili z univerze.