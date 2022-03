Za gradnjo ankaranskega pokopališča prispele tri ponudbe

Ankaran, 5. marca - Na javni razpis za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za ankaransko pokopališče so prispele tri ponudbe. Te bo strokovna komisija temeljito pregledala v smislu ustreznosti ponudbe in izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev ter sprejela odločitev o izboru izvajalca del, so za STA pojasnili na Občini Ankaran.